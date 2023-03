Pracownicy Wód Polskich z Legnicy posprzątali rzeki w Wałbrzychu. Oczyścili m.in. okolice ścieżki Hochbergów i ul. Wieniawskiego

Wody Polskie w całym kraju prowadzą kampanię #WodyToNieŚmietnik, która ma uświadamiać, że odpadki wyrzucane do zbiorników wodnych, rzek i zostawiane na terenach nadbrzeżnych zatruwają wody. Wraz z opadami deszczu spływają do rzek, a następnie do Bałtyku.

W ramach akcji w Wałbrzychu na ścieżce Hochbergów w rejonie ul. Lubiechowskiej pracownicy wywieźli dwa metry sześcienne śmieci, m.in.:

wersalkę

telewizor

wózek dziecięcy

narty

części samochodowe

opony

W okolicach potoku Szczawnik przy al. Podwale, ul. Wieniawskiego, Wańkowicza i Komuny Paryskiej zebrali około 1,5 metra sześciennego śmieci. To głównie plastikowe i szklane butelki, puszki i opony.