Prasówka 7.06.2024 Wałbrzych. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wałbrzycha

Dzisiaj (czwartek, 6 czerwca) w Wałbrzychu wręczono klucze do mieszkań komunalnych w wyremontowanym budynkach przy ul. Różanej 9, 9a, i 9b. To kolejna taka inwestycja.

Jeżeli szukacie ustronnego miejsca nad wodą, bez tłumów, ciekawskich spojrzeń, gdzieś gdzie można zaszyć się po pracy albo w weekend i poopalać daleko od zaciekawionych spojrzeń, to mamy propozycję. Zalew w Starych Bogaczowicach. Tu odpoczniecie, poczytacie książkę, wystawicie na słońce blade nogi i nie ściągniecie wzroku tłumów. W wodzie kąpać się nie wolno, ale nogo zamoczyć owszem. Na miejscu jest także karczma, w której można coś zjeść i skorzystać z toalety.

Płacz i lament w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. I wielu innych miejscowościach w okolicy. Klienci współpracujący z hurtownią Infobrobud z Wałbrzycha dostali kilkadziesiąt wezwań do zapłaty kary za opóźnione faktury. Jak mówią, spóźnienia w płatnościach nie wynikały z ich złej woli, tylko z winy kuriera z hurtowni, który nie zabierał pieniędzy na czas. Efekt? Za 200 zł odsetek hurtownia żąda np. 14 000 zł kary i powołuje się na unijny przepis, który stanowi że za każdą taką fakturę nalicza się 40 euro. Klienci płaczą i mówią, że hurtowania żąda 40 euro nawet za fakturę opiewającą na kilkadziesiąt groszy. - To my jesteśmy pokrzywdzeni, przez takie spóźnienia, musimy zamknąć hurtownię - mówią nam właściciele, dwaj starsi panowie przed 80-ką, na emeryturze.