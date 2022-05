Prasówka Wałbrzych 14.05.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wałbrzych 14.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do dwóch groźnych wypadków doszło dzisiaj po południu na Dolnym Śląsku. Ok. godz. 18.30 w okolicach Strzegomia na DK5 zderzyły się dwa busy i samochód osobowy. Wcześniej we Wrocławiu doszło do karambolu ośmiu samochodów!