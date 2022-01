Prasówka Wałbrzych 16.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wałbrzych 16.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do groźnego wypadku doszło dzisiaj (15 stycznia) rano na ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu. W pobliżu wjazdu do fabryki Toyoty TIR wjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w busa przewożącego ludzi. W efekcie bus wypadł z drogi i uderzył kontener wodociągów. Niestety kilka z jadących busem osób (co najmniej siedem) zostało poszkodowanych i trafiły do szpitala. Droga przez kilka godzin była zablokowana.