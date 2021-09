Prasówka Wałbrzych 16.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wałbrzych 16.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dzisiaj Dzień Fryzjera. Wszystkim fryzjerom, a zwłaszcza tym z Wałbrzycha składamy serdeczne życzenia! Życzymy Wam mało utyskujących klientów/ek i żeby nie bolały Was nogi i nadgarstki, no i oczywiście, żeby Wasze zakłady ominęła czwarta fala koronawirusa... Z tej okazji zajrzeliśmy również do ocen Googla i na podstawie zamieszczanych tam opinii klientów pokazujemy dzieła kilku najbardziej polecanych i cieszących się najlepszymi opiniami fryzjerów z Wałbrzycha (średnia ocen, powyżej 4,5 na 5 gwiazdek i co najmniej kilkadziesiąt opinii klientów). Zobaczcie galerię zdjęć.