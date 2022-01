Prasówka Wałbrzych 17.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

Tak wygląda obecnie ulica Jana Pietrusińskiego w wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto. Ta uliczka sąsiadująca z I Liceum Ogólnokształcącym łączy ul. Paderewskiego i Piłsudskiego. Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Zobaczcie jak wyglądała ulica Pietrusińskiego w niedzielę, 16 stycznia 2022 roku.

Wałbrzych w latach 70. i 60. to zupełnie inne miasto niż to, na które patrzymy i w którym żyjemy dzisiaj. Zobaczcie, jak się zmieniał Wałbrzych i mieszkańcy. Oto miasto z czasów świetności GDK, trolejbusów, kopalń, czy porcelany. To także czas budowy bloków na Podzamczu i Piaskowej Górze. Ciekawe są również zdjęcia Śródmieścia, zielonego placu przed Ratuszem i Rynku z ruchem samochodów. Zobaczcie miejsca tętniące życiem.