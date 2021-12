Prasówka Wałbrzych 17.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

Od dzisiaj do 22 grudnia trwa na świdnickim Rynku na Jarmark Bożonarodzeniowy. To jedna z atrakcji Świdnickiej Kolędy. W czterdziestu drewnianych domkach wystawienniczych będzie można zakupić stroiki, ozdoby choinkowe, tradycyjne przysmaki i regionalne produkty, czyli miody, sery czy też wędliny. Nie zabraknie również rękodzieła artystycznego. Zobaczcie zdjęcia.

25 milinów złotych kosztować będzie budowa nowej szkoły i przedszkola w Szczawnie-Zdroju. Jest to jedna z największych publicznych inwestycji tego miasta w ciągu kilkunastu lat. Zespół Szkolno-Przedszkolny będzie częścią kompleksu sportowo-oświatowo-rekreacyjnego gdzie znajduje się już hala widowiskowo-sportowa, boisko i oddana niedawno do użytku kryta pływalnia – Delfinek. Prace budowlane przy nowym obiekcie mają zakończyć się do 2022 roku, a w 2023 roku zostanie przekazany do użytkowania.