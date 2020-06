Prasówka Wałbrzych 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Wałbrzych 19.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nadleśnictwo Wałbrzych nagrało kolejny filmik, na którym bohaterami są wilki żyjące w naszych lasach. Tym razem są to trzy maluchy, które baraszkują w okolicach wodopoju. Jak piszą leśnicy, wcześniej udało się nagrać ciężarną samicę, matkę trzech małych łobuziaków. To sztuka niełatwa, a nagrania zawdzięczamy leśniczemu Andrzejowi Stochlowi oraz podleśniczemu Pawle Krupie. „Ponieważ wszystko co wiemy o naszych wilkach i wszystko co mogliście zobaczyć na naszym profilu jest tylko i wyłącznie dzięki nim” - chwali nadleśnictwo. „Często też martwicie się o nasze wilki - nie musicie. Andrzej i Paweł bardzo dobrze monitorują obszar gdzie one najczęściej występują i pilnują, żeby nic im się nie stało”- przekonują leśnicy. A my zachęcamy do obejrzenia filmu!

W internecie krążą dziesiątki filmików, na których policjanci, ratownicy, urzędnicy, pracownicy firm robią pompki w ramach akcji Gaszyn challenge. W zabawie chodzi o to, by wesprzeć dzieci chorujące na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Trzeba zrobić 10 pompek lub przysiadów i wpłacić 5 zł na rzecz maluchów, a następnie nominować do zadania inne grupy osób. Jeśli nie podejmą wyzwania, powinni wpłacić 10 zł. Podczas akcji, którą wymyślił strażak z Gaszyna, udało się uzbierać ponad 10 mln zł. To więcej niż zakładano, bo na leczenie i rehabilitację za granicą trzeba było uzbierać 9 mln zł. Akcja trwa, bo pomocy potrzebują też inne dzieci. Na Dolnym Śląsku zbierane są pieniądze na terapię genową dla Mii. Tak pomagają wałbrzyszanie i mieszkańcy okolic! Kliknijcie w galerię.