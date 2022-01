Prasówka Wałbrzych 2.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

To psy, które zaginęły w sylwestrową noc w Wałbrzychu i jeden w Sokołowsku. Przerażone wystrzałem petard i fajerwerków zwierzęta uciekły właścicielom. Te trafiły do Schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu.

W ten pochmurny pierwszy dzień 2022 roku zapraszamy Was na fotograficzną wędrówkę nad dachami perły Dolnego Śląska. Zamek Książ to nasza duma i powód do zazdrości dla innych regionów kraju.