Prasówka Wałbrzych 21.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wałbrzych 21.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zaczęło się lato, ale pogoda na Dolnym Śląsku marna. Zimno, ciągle pada. Chciałoby się wyjść z domu, z powodu pandemii raczej w odludne miejsce np. do lasu, jednak właśnie ze względu na pogodę może się okazać, że nie jest to najlepszy pomysł. Niezłym rozwiązaniem może być zatem spacer w parku, gdzieś blisko domu. Mieszkańcy Piaskowej Góry, drugiego co do wielkości osiedla w Wałbrzychu mają „pod nosem" Park Miejski ze Skwerem Sybiraków, u zbiegu ul. Wrocławskiej i Głównej.

Zajrzeliśmy tam. Spokój, cisza i zieleń. Zobaczcie.

Śliczna, mała lisiczka postanowiła zamieszkać w ogrodzie u rodziny z Wałbrzycha. - Przyszła dziś rano i czuła się jak u siebie. W ogóle się nie bała, ani nas, ani naszych psów - zaznacza pan Przemek Kordowski z Wałbrzycha. Jak dodaje, lisica wydawała się oswojona. - Zachowywała się jak pies, a na szyi miała ślad po obróżce - dodaje.