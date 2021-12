Prasówka Wałbrzych 23.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

Najbardziej rozpoznawalny budynek w Wałbrzychu został wystawiony na sprzedaż. Obecny właściciel oczekuje ze sprzedaży 7,5 mln zł. Wałbrzyski PDT zbudowano w 1928 roku w stylu modernistycznym. Był to jeden z pierwszych domów towarowych sieci niemieckich marketów Schocken. Projekt budynku wyszedł spod ręki architekta Ericha Mendelsohna przedstawiciela modernizmu i art déco, a także jedenego z prekursorów stylu streamline moderne. Erich Mendelsohn był twórcą takich budynków:

1911–1913 – dom przedpogrzebowy „Bet Tahara” w Olsztynie

1920–1922 – wieża Einsteina w Poczdamie, obserwatorium astronomiczne

1921 i 1922 – dom tekstylny Weichmanna w Gliwicach

1921–1923 – budynek fabryki kapeluszy Friedrich Steinberg, Herrmann & Co w Luckenwalde

1921–1923 – przebudowa i rozbudowa budynku Mossehaus w Berlinie

1925 i 1926 – dom towarowy Schocken w Norymberdze

1926–1928 – dom towarowy Schocken w Stuttgarcie

1926–1937 – Fabryka Czerwonego Sztandaru w Petersburgu

1927 i 1928 – dom towarowy Rudolfa Petersdorffa przy ulicy Szewskiej we Wrocławiu

1927–1930 – dom towarowy Schocken w Chemnitz

1928–1932 – Columbushaus na placu Poczdamskim w Berlinie

1932 i 1933 – dom handlowy Bachner w Ostrawie

1934 i 1935 – De La Warr Pavilion w Bexhill-on-Sea (we współpracy z Serge’em Chermayeffem)

1935 i 1936 – Weizmann House w Rechowot

1937 i 1938 – szpital rządowy w Hajfie

1947–1951 – park Synagogue w Cleveland Heights