Prasówka Wałbrzych 25.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

Dzisiaj (24 grudnia 2021) na Piaskowej Górze w Wałbrzychu doszło do potrącenia 8-letniej dziewczynki. Policja wstępnie ustaliła, że mama z dzieckiem prawdopodobnie weszły na pasy na czerwonym świetle na skrzyżowaniu ulic Głównej z Broniewskiego. Wtedy dziewczynka wpadła pod koła samochodu dostawczego, którym kierował 55-latek. Mężczyzna był trzeźwy. Pod wpływem alkoholu była natomiast 31-letnia mama dziewczynki. Policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia. 8-letnia mieszkanka powiatu wałbrzyskiego trafiła na badania do szpitala. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało. Uważajcie dzisiaj na drogach. IMGW ostrzega przed marznącym deszczem w regionie wałbrzyskim.

Bożonarodzeniowe szopki w kościołach to przepiękna polska tradycja. W tym roku w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Podzamczu można podziwiać szopkę bożonarodzeniową w nowej aranżacji. Zamiast tradycyjnej stajenki zobaczymy Świętą Rodzinę w namiocie nomadów, wiecznych pustynnych wędrowców. Obecny wystrój oddaje ducha Betlejem, miejsca narodzin Zbawiciela. Będziecie ją mogli zobaczyć na żywo dzisiaj podczas Pasterki o godz. 22.00 lub 24.00! Jeśli nie wybieracie się dziś do kościoła, możecie zobaczyć transmisję z mszy świętej o północy na naszym facebooku Panorama Wałbrzyska - Wałbrzych Nasze Miasto. Będzie to relacja na żywo.