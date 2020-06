Prasówka Wałbrzych 6.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wałbrzych 6.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nie tylko Wałbrzych nie ma obecnie basenu pod gołym niebem. Nie ma go też w sąsiednim Szczawnie-Zdroju. Już od dawna brakowało chętnych do gospodarowania obiektem w uzdrowisku. Marna pogoda latem, rok po roku, powodowała, że trudno było na tym zarobić, a właściwie to nawet nie tracić. Wreszcie teren z upadającym basenem kilka lat temu sprzedano. Obecnie prywatny właściciel też chce go sprzedać. Na razie bez skutku. A na widok tego co po basenie pozostało łezka kręci się w oku. Przed laty częstymi gośćmi byli tu nie tylko mieszkańcy Szczawna-Zdroju, ale także wielu wałbrzyszan.

Pocieszające jest, że tuż obok dobiega końca krytej pływalni „Delfinek”.

500 złotych dla każdego dziecka na wakacje - taką obietnicę złożył dziś prezydent Andrzej Duda. Ma to być bon turystyczny do wykorzystania na kolonie, obozy czy wyjazdy rodzinne. Wcześniej rząd obiecywał 1000 złotych na wakacje w Polsce dla każdego pracownika zarabiającego mniej niż średnia krajowa. Szczegóły miały zostać ogłoszone jeszcze w maju. Nie zostały, a na wszystkie pytania w tej sprawie rząd odpowiada, że "trwają analizy". Czy 500 złotych na wakacje dla dziecka zastąpi 1000 złotych na wakacje w Polsce?