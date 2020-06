Prasówka Wałbrzych 7.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

Agata z Wałbrzycha jest mamą dwuletniego chłopca, harcerką, opiekunką w żłobku. Pogodną i lubianą dziewczyną. Zachorowała nagle, a podstępna neurologiczna choroba przykuła ją do łóżka. Agata ma problemy z poruszaniem nogami i rękami. Ale można jej pomóc. Klucz to rehabilitacja. Kosztowna. Jej rodzina i przyjaciele zbierają pieniądze. Potrzebna jest kwota 50 tys. zł. Brakuje już niewiele.

Dzisiaj od godziny 7 trwa referendum w sprawie odwołania burmistrza Boguszowa-Gorc. Burmistrz Jacek C. od grudnia 2018 roku przebywa w areszcie z zarzutami między innymi korupcji. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 3100 osób. Głosowanie w dziewięciu obwodowych komisjach potrwa do godziny 21.

Nie tylko Wałbrzych nie ma obecnie basenu pod gołym niebem. Nie ma go też w sąsiednim Szczawnie-Zdroju. Już od dawna brakowało chętnych do gospodarowania obiektem w uzdrowisku. Marna pogoda latem, rok po roku, powodowała, że trudno było na tym zarobić, a właściwie to nawet nie tracić. Wreszcie teren z upadającym basenem kilka lat temu sprzedano. Obecnie prywatny właściciel też chce go sprzedać. Na razie bez skutku. A na widok tego co po basenie pozostało łezka kręci się w oku. Przed laty częstymi gośćmi byli tu nie tylko mieszkańcy Szczawna-Zdroju, ale także wielu wałbrzyszan.

Pocieszające jest, że tuż obok dobiega końca krytej pływalni „Delfinek”.