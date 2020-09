Prasówka Wałbrzych 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wałbrzychu nie minęło Cię nic ważnego

Młodzi siatkarze Chełmca Wałbrzych wywalczyli awans do półfinału Mistrzostw Polski młodzików

Od dzisiaj - 7 września 2020 r. działa Wałbrzyski Telefon Senioralny – miejska linia telefoniczna dla seniorów i co równie ważne – prowadzona przez wałbrzyskich seniorów-wolontariuszy.

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.

Godzinę drogi z Wałbrzycha i Wrocławia, nieco mniej ze Świdnicy. A warto tam zajrzeć z kilku powodów. Zalew w Złotoryi to idealne miejsce na weekendowe leniuchowanie. Bajeczna zieleń lasku wokół wody latem, a jesienią tysiące odcieni złota i czerwieni... Jest miejsce na grilla, można się kąpać, albo popływać na rowerach wodnych. Sami zobaczcie w galerii zdjęć