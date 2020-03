Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej regularnie komentuje w internecie bieżącą sytuację w mieście, zarówno jeśli chodzi o epidemię koronawirusa, jak i działania podejmowane przez gminę, urzędników czy sytuację w szpitalu. Relacjonuje, na jakim etapie są inwestycje, jak funkcjonuje miasto. - Mieszkańcy myślą o tym, bardzo się z tego powodu cieszę, że będzie życie po pandemii. Dzisiaj mogę powiedzieć, że liczba chętnych do zapisania dziecka do przedszkola czy żłobka, była tak duża, że system padł! - tłumaczy prezydent. Co jeszcze? Zobaczcie w filmie poniżej.