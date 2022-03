Prokuratura w Wałbrzychu zleciła dodatkowe badania, które mają wyjaśnić przyczyny śmierci trzyosobowej rodziny w Wałbrzychu

Tragedia na Osiedlu Górniczym wstrząsnęła mieszkańcami Wałbrzycha. Najpierw, we wtorek 1 marca zmarł 14-letni chłopiec, a dwa dni później, w czwartek 3 marca jego rodzice. Najprawdopodobniej rodzina zatruła się tlenkiem węgla, ale nie można tego stwierdzić jednoznacznie. Dlatego Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu po sekcji zwłok rodziców zleciła dodatkowe badania krwi na zawartość tlenku węgla w krwi pobranej od zmarłych.

- Wyniki sekcji zwłok nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że to zatrucie tlenkiem węgla było przyczyną śmierci chłopca i jego rodziców. Dowody zabezpieczone na miejscu tragedii i wstępnie wyniki dają nam podstawę do przyjęcia takiej przyczyny. By potwierdzić to jednoznacznie, zleciliśmy dodatkowe badania krwi na zawartość tlenku węgla - zaznacza Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu, Marcin Witkowski.

Jak się okazuje, w mieszkaniu na Osiedlu Górniczym, gdzie doszło do tragedii, rodzice wymienili drzwi i okna. Śledczy podejrzewają, że mogło to doprowadzić do zaburzenia cyrkulacji powietrza w mieszkaniu, które ogrzewane było piecem. Po tym, jak rodzice poszli obudzić syna do szkoły i stwierdzili, że nie oddycha, na miejscu interweniowała policja, a lekarz stwierdzi zgon.