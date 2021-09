Propozycja popołudniowej wycieczki z Wałbrzycha. Kamyki w Głuszycy (na zdjęciach) Paweł Gołębiowski

Mamy połowę września, lada dzień rozpocznie się Złota Polska Jesień. To świetny czas, by wykorzystać ostatnie ciepłe dni i wyruszyć na wycieczkę. Proponujemy wybrać się z Wałbrzycha do Głuszycy i zobaczyć tamtejsze Kamyki! To miejsce pięknie prezentuje się o każdej porze roku, ale właśnie teraz, kiedy liście zaczynają barwić się na tysiące odcieni złota i czerwieni, jest tu wyjątkowo pięknie. Kamyki w Głuszycy to dawny kamieniołom melafiru. Wyrobisko zalane wodą tworzy malownicze jeziorko. Przy brzegu wysokie na kilkadziesiąt metrów skalne ściany. Na zdjęciach widać jak się to prezentuje, ale warto zobaczyć tę okolicę na żywo...