Propozycja spaceru - Park Szwedzki w Szczawnie-Zdroju! Zobaczcie jaki piękny [ZDJĘCIA]

Kiedy byliście w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju? Jeśli nigdy, to jest co nadrobić. Jeśli dawno to też czas już się tam wybrać. Ale warto do tego parku zaglądać nawet często. To piękne miejsce. Park założony w XIX wieku po renowacji prezentuje się obecnie wspaniale. Zadbany, z masą różnych gatunków drzew i krzewów (m.in. buki, dęby, klony, świerki, sosny i jesiony także miłorząb dwuklapowy, cypryśnik błotny, modrzewnik chiński, skrzydłorzech kaukaski, jodły kalifornijskie i greckie). Są tam też dwa stawy z dzikimi kaczkami i łabędziami, oraz m.in. siłownia na otwartym powietrzu i znakomity plac zabaw dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia (zwróćcie uwagę m.in. na to jak zagospodarowano tam pnie ściętych drzew).

Abonament RTV nie będzie ściągany od dłużników? Wideo