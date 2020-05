Propozycja weekendowego wypadu - Park Miniatur w Kowarach [ZOBACZCIE ZDJĘCIA]

Urocze zakątki parku w Szczawnie-Zdroju - można się tam wybrać

Mamy piękną pogodę, warto wyjść na spacer do parku czy lasu. Pomimo pandemii koronawirusa można już to zrobić. Fachowcy twierdzą nawet, że takie wyjście ma korzystny wpływ na nasze zdrowie. Warto zatem pójść na przykład do parku w Szczawnie-Zdroju. Nie ma tam tłumów, a do tego do...