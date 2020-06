Propozycja wycieczki (może na weekend) - Trójgarb z niezwykłą wieżą [ZDJĘCIA]

Nadszedł weekend, do tego mamy początek wakacji. Według prognoz pogoda ma być w najbliższym czasie bardzo ładna. Warto może zatem wybrać się na Trójgarb. Okolica jest piękna, panorama w wieży widokowej zachwyca. Na dowód prezentujemy troche zdjęć z takiej wycieczki. Przypomnijmy, że wieża to konstrukcja o wysokości 27,5 metra. Do jej wybudowania zużyto aż 67 ton stali, do tego około 60 kubików drewna i trochę betonu (50 – 60 kubików). Jest najwyższym takim obiektem w tej części Sudetów. Z jej szczytu, przy dobrej widoczności znakomicie widać np. budynek Sky Tower we Wrocławiu. Konstrukcja nie dość, że jest najwyższa w okolicy, to ma nietypowy kształt. Wzniesiono ja na podstawie trójkąta, z wysuniętymi platformami widokowymi.

