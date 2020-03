Przedłużono areszt Jackowi C. burmistrzowi Boguszowa-Gorc

Dzisiaj (11 marca) sąd w Świdnicy przedłużył do 18 czerwca, czyli o trzy miesiące, areszt dla Jacka C. burmistrza Boguszowa-Gorc.

Burmistrz przebywa w areszcie od 19 grudnia 2018 roku. Został wtedy zatrzymany (po niecałym miesiącu sprawowania urzędu) przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w swoim gabinecie w boguszowskim ratuszu. Przyjmował akurat korzyść majątkową w wysokości 50 tys. zł od prywatnego przedsiębiorcy. Jacek C. usłyszał wówczas w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy trzy zarzuty: przyjęcia korzyści majątkowej, płatnej protekcji oraz niegospodarności i wyrządzenia nią szkody majątkowej w kwocie ponad 4 mln zł na szkodę gminy Boguszów-Gorce. Później doszedł jeszcze zarzut związany z przyjęciem korzyści majątkowej za wydanie zgodnej z oczekiwaniami decyzji administracyjnej.

Jackowi C. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.