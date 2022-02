Przegląd prasy 10.02.2022 Wałbrzych. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Pan Zbigniew był zrozpaczony. Poszedł na działkę na Piaskowej Górze przyciąć drzewka, a kiedy wszedł do szklarni, otoczyła go wataha dzików, uniemożliwiając wyjście z pomieszczenia! Musiała interweniować policja. - Dziki w Wałbrzychu to duży problem, ale wiemy jak go rozwiązać. Akcja rusza w poniedziałek - mówi nam Wojciech Łomnicki, kierownik biura Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu.