Przegląd prasy 10.06.2020 Wałbrzych, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Wyprawa w Rudawy Janowickie wydaje się interesującą propozycją na weekend, czy jakikolwiek inny, wolny dzień. Jeden z naszych Czytelników zachęca do takiej wycieczki - zobaczenia m.in. Kolorowych Jeziorek, wspinaczki na Sokolik. – Z okolic Wałbrzycha nie jest tam daleko, a warto się tam wybrać - zapewnia. Na potwierdzenie swoich słów przysłał zdjęcia ze szlaku.

Mało kto wie, że jeden ze znanych całemu światu reżyserów z Hollywood, to rodowity wałbrzyszanin! Amerykański reżyser Sam Firstenberg, znany m.in. z wyreżyserowania filmu Amerykański Ninja, urodził się w Wałbrzychu w 1950 roku. Historię amerykańskiej gwiazdy przypomniał Urząd Miejski w Wałbrzychu, a my z przyjemnością podajemy dalej.

Droga w gminie Czarny Bór ma być odbudowana do końca września

Totalną niewiarą w możliwości policjantów, a może zwykłą lekkomyślnością wykazał się pewien 26-latek z Mieroszowa... Mężczyzna postanowił zadzwonić na policję i zgłosić awanturę sąsiedzką, choć chyba zapomniał, że sam jest poszukiwany przez sąd we Wrocławiu do odbycia kary więzienia!

Utrzymywanie dystansu, zakrywanie ust i nosa, to może nie wystarczyć, by ustrzec się koronawirusa. Gdzie najłatwiej się zarazić? Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Wczoraj (9 czerwca) w Dniu Przyjaciela władze Mieroszowa podziękowały Dawidowi Siennickiemu z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowsku za piękną ludzką postawę. Strażak może nie dokonał wielkiego, heroicznego czynu, ale podczas burzy pomógł bezpiecznie dotrzeć do domu wystraszonemu psiakowi. Dla właścicieli zwierzaka to co zrobił było jednak bardzo ważne. – Zarówno panu Dawidowi, jak i wszystkim przyjaciołom zwierząt życzę dużo empatii, miłości i po prostu dobrego serca. Gratuluję pięknej postawy – stwierdził burmistrz Andrzej Lipiński.