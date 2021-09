Przegląd prasy 10.09.2021 Wałbrzych, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Tunelowa w Wałbrzychu. To kolejna ulica, którą prezentujemy na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Tunelowa to krótka uliczka w dzielnicy Podgórze, tuż obok dworca Wałbrzych Główny. Kończy się bocznicą kolejową Kopalni Melafiru z Rybnicy Leśnej. Wiele tam się chyba od lat nie zmieniło. Zobaczcie zdjęcia zrobione w piątek, 10 września 2021 roku.