Przegląd prasy 13.02.2024 Wałbrzych. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.02, w Wałbrzychu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Groźny wypadek na trasie Świdnica - Wrocław. Droga krajowa 35 jest zablokowana. Są ciężko ranni”?

Prasówka Wałbrzych 13.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Groźny wypadek na trasie Świdnica - Wrocław. Droga krajowa 35 jest zablokowana. Są ciężko ranni Do poważnego wypadku drogowego doszło dzisiaj po południu (12.02) na drodze krajowej nr 35 między Wrocławiem a Świdnicą. W wyniku zderzenia dwóch samochodów - dodge'a i fiata - sportowy samochód wypadł z jezdni, a następnie uderzył w przepust drogowy. Kierowca dodge'a jest ciężko ranny i zostanie przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

📢 Przedsiębiorcy z Wałbrzycha 10, 20 i 30 lat temu! Tak się handlowało w Wałbrzychu, tak zaczynało wielu właścicieli lokalnych firm Co jakiś czas wracamy wspomnieniami do Wałbrzycha sprzed lat. Publikujemy stare zdjęcia miasta i ludzi, którzy żyli w Wałbrzychu 100 lat temu. Ale także wspominamy czasy mniej odległe. Publikowaliśmy zdjęcia Wałbrzycha z lat 30., 60., 70. i 90. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a Czytelnicy zachęcali nas do kolejnych publikacji. Tym razem wybraliśmy zdjęcia przedsiębiorców z Wałbrzycha sprzed lat! Znajdziecie tu zdjęcia wałbrzyskich kupców, usługodawców i właścicieli firm sprzed 30, 20 i 10 lat. Polecamy.

📢 Mobilne płuca w centrum Wałbrzycha, w ramach kampanii „Zobacz czym oddychasz. Zmień to!”! W centrum Wałbrzycha, tuż obok ratusza, stanęły wielkie, mobilne płuca. Będą tu stały przez dwa tygodnie. W zależności od jakości powietrza mogą zmienić barwę, lub nie. Dzięki tej instalacji zobaczymy czym oddychamy.

Prasówka 13.02 Wałbrzych: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wałbrzychu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miłosne Trasy Dolnego Śląska: Odkrywamy najbardziej romantyczne nazwy miejscowości na Walentynki 2024 Z okazji Walentynek wyruszamy w sentymentalną podróż po Dolnym Śląsku. Oto lista miejscowości, które nazwami wyrażają uczucia, a te są przecież fundamentem każdej miłości. Od Kochlic przez Uciechów, aż po Lubin i Miłosną - te nazwy z pewnością wprowadzą Was w romantyczny nastrój. Walentynki to okazja do przygotowywania rozmaitych zestawów i rankingów. Oto nasza wariacja! Pod zdjęciami znajdziecie więcej informacji o tych miejscach.

📢 Przejechali się nowym tunelem S3 koło Starych Bogaczowic na Dolnym Śląsku. Ale to robi wrażenie, zobaczcie! FILM, ZDJĘCIA Pracownicy firmy Poor S.A., która jest wykonawcą tunelu drogi ekspresowej S3 koło Starych Bogaczowic, przejechali się nowym tunelem TS 26, a film opublikowali w mediach społecznościowych. I trzeba przyznać. To robi wrażenie! Liczący ponad 2 km tunel na S3 na trasie Kamienna Góra - Bolków jest już prawie gotowy. Całość ma być oddana w połowie roku. Zobaczcie!

