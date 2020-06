Przegląd prasy 14.06.2020 Wałbrzych, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na Dolnym Śląsku, w Sieniawce pod Bogatynią.

W sobotę 13 czerwca, późnym popołudniem doszło do kolizji z udziałem dwóch samochodów na ul. Andersa w Wałbrzychu. Prawdopodobnie kobieta wyjeżdżająca toyotą z podporządkowanej drogi, wymusiła pierwszeństwo i doprowadziła do zderzenia z jadącą główną ulicą półciężarówką. Ruch był utrudniony przez ponad dwie godziny. Prawdopodobnie też nikomu nic poważnego w tym zdarzeniu się nie słało. Ucierpiały mocno samochody. To jednak informacja nieoficjalna.

Rafał Trzaskowski na Dolnym Śląsku. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP zaczął wizytę w naszym województwie od spotkania z mieszkańcami regionu. Na placu Magistrackim zjawiły się setki osób Trzaskowski mówił m.in. o tym jak ważne jest zaprzestanie dzielenia Polaków.