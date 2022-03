Przegląd prasy 15.03.2022 Wałbrzych. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Tak wyglądał Mieroszów przed II wojną światową. Wtedy był to Friedland in Niederschlesien. Miasteczko w pobliżu granicy z Czechami ma długą historię. Prawa miejskie uzyskało już w XIV wieku. W XVIII wieku nieco podupadło. Ale na przedwojennych widokówkach prezentuje się całkiem nieźle. Rynek, kościoły, panoramy. Zobaczcie.

Mieszkańcy ulicy Palisadowej w Wałbrzychu pokazują nam zdjęcie placu zabaw przed swoim blokiem i pytają, czy to najsmutniejszy plac zabaw w mieście? Domagają się jego rozbudowy. Sprawdzamy i okazuje się, że SM Podzamcze ma plany wobec tego miejsca oraz innych placów zabaw, których jest na osiedlu 16. Niektóre są imponujące. Zobaczcie zdjęcia urządzeń.

targus click-in case to eleganckie etui przeznaczo…

Click-in Apple iPad Pro 10.5 cali THZ67404GL Etui do tabletu TARGUS

Jest praca w Wałbrzychu i okolicy. Sprawdziliśmy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu i tylko w ciągu ostatnich dwóch dni opublikowano tam kilkanaście ofert. Zobaczcie. Jeśli szukacie pracy, albo chcecie zmienić zajęcie, któraś może Was zainteresować!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wałbrzychu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ruchanki lub ruchańce z Kaszub, wodzionka ze śląskiej kuchni albo ciasto salceson. W książkach kucharskich i domowych zapiskach można znaleźć przepisy, które mają nazwy zaskakujące albo wzbudzające ciekawość. Jedne nawiązują do popularnych filmów, inne do postaci znanych z książek, a jeszcze inne do gwary regionalnej, która w pozostałych częściach Polski może być niezrozumiała.

Miał być hotel turystyczny na każdą kieszeń, będzie hotel dla uchodźców z Ukrainy! Miejsce jest wyjątkowe, bo przed wojną także działał tu hotel. Był to niemiecki Hotel zur Sonne przy Placu Tuwima. Dzisiaj jedno piętro jest już gotowe, właściciele kupili kilkadziesiąt łóżek i kończą prace na dwóch ostatnich kondygnacjach. Potrzebne jednak wsparcie: kołdry, poduszki, środki czystości, naczynia, sztućce.