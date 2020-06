Przegląd prasy 16.06.2020 Wałbrzych, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06.2020, w Wałbrzychu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jarosław Gowin prezes partii Porozumienie w Wałbrzychu promował Andrzeja Dudę (ZDJĘCIA)”?

Prasówka Wałbrzych 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jarosław Gowin prezes partii Porozumienie w Wałbrzychu promował Andrzeja Dudę (ZDJĘCIA) Jarosław Gowin prezes partii Porozumienie spotkał się w Wałbrzychu z działaczami swojego ugrupowania. Wizyta była związana ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Partia Porozumienie będąc w strukturach Zjednoczonej Prawicy, wspiera Andrzeja Dudę w walce o ponowny wybór na urząd Prezydenta RP. 📢 Zaginął młody mężczyzna, był na imprezie we Wrocławiu. Służby przeszukują Odrę [ZDJĘCIA] Vlad Schur ostatni raz widziany był w sobotę rano. Poprzedniej nocy imprezował w centrum Wrocławia, w okolicy wyspy Tamka. Później w tym miejscu znaleziono buty i telefon chłopaka, ale jego samego nikt już nie widział. W poniedziałek i wtorek (15-16 czerwca) od rana akcję poszukiwawczą na Odrze prowadzi policja, straż pożarna i WOPR.

📢 Szczawno-Zdrój: Młodzi sportowcy trenują z mistrzami (ZDJĘCIA) Młodzi mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych pod okiem byłych gwiazd sportu, obecnie zajmujących się trenowaniem swoich następców. Ruszyły bowiem bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych zorganizowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest-Park” na obiektach w Szczawnie-Zdroju, a nazwane „Trenuj z Mistrzem”. 📢 Propozycja spaceru - Park Szwedzki w Szczawnie-Zdroju! Zobaczcie jaki piękny [ZDJĘCIA] Kiedy byliście w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju? Jeśli nigdy, to jest co nadrobić. Jeśli dawno to też czas już się tam wybrać. Ale warto do tego parku zaglądać nawet często. To piękne miejsce. Park założony w XIX wieku po renowacji prezentuje się obecnie wspaniale. Zadbany, z masą różnych gatunków drzew i krzewów (m.in. buki, dęby, klony, świerki, sosny i jesiony także miłorząb dwuklapowy, cypryśnik błotny, modrzewnik chiński, skrzydłorzech kaukaski, jodły kalifornijskie i greckie). Są tam też dwa stawy z dzikimi kaczkami i łabędziami, oraz m.in. siłownia na otwartym powietrzu i znakomity plac zabaw dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia (zwróćcie uwagę m.in. na to jak zagospodarowano tam pnie ściętych drzew).

📢 Wałbrzych: Rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów 2020! Trzymamy kciuki Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego egzaminy odbywają w reżimie sanitarnym. W budynkach szkolnych, gdzie odbywają się egzaminy, mogą przebywać tylko uczniowie i członkowie komisji egzaminacyjnych. Dziś ósmoklasiści piszą egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki, a w czwartek z języka obcego. 📢 Wicemarszałek przywiózł do Mieroszowa promesę Mieroszów dostał 112 210 zł na naprawę chodnika i modernizację przejść dla pieszych przy ulicy Kopernika. Wczoraj miasteczko odwiedził Grzegorz Macko wicemarszałek województwa dolnośląskiego i przekazał promesę z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Dzięki wsparciu marszałka inwestycja jest już prowadzona. Burmistrz Andrzej Lipiński wybrał się z gościem zobaczyć jak przebiega. 📢 Przy Aqua Zdroju powstaje parking dla kamperów [ZDJĘCIA] Od lipca przy wałbrzyskim Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój zacznie funkcjonować parking dla kamperów i przyczep kempingowych. – Chcemy poszerzać ofertę o elementy, które nie wymagają większych nakładów - wyjaśniają w Centrum. Obserwują co dzieje się ostatnio na tzw. rynku i zauważyli, że znaczaco wzrosło zainteresowanie turystyką z wykorzystaniem właśnie camperów.

Chcieliby przyciągnąć turystów do siebie. Zatem tworzą parking z miejscem dla dziesięciu pojazdów. Docelowo jednak tych miejsc może być więcej.

Aktualnie prowadzone są prace, żeby przyjezdnym, korzystającym z parkingu zapewnić dostęp do wody i prądu.

📢 Kierowca z Mieroszowa lepszy od gwiazd Formuły 1! Wielki sukces Polaków Pochodzący z Mieroszowa kierowca simracingowy Nikodem Wiśniewski odniósł ogromny sukces - triumfował w wirtualnym wyścigu 24h Le Mans 📢 Świerszcze w czekoladzie i pieczywo z insektów. W Kauflandzie kupimy żywność z owadów! "Wypróbuj o…wady, które mają same zalety: dużo białka, dobre dla zdrowia nasycone kwasy tłuszczowe i wysokiej jakości witaminy, a do tego po prostu pysznie smakują!" Tak Kaufland zachęca do kupowania i zjadania produktów z owadów, jakie można już kupić w sklepach tej sieci. Jakie przekąski, słodycze i pieczywo znajdziemy na sklepowych półkach? Przeczytajcie poniżej.

