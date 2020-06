Przegląd prasy 17.06.2020 Wałbrzych, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

23 czerwca przypada święto wszystkich tatusiów. W Polsce obchodzimy je już od 55 lat. Jak wygląda Dzień Ojca okiem internautów? Prezentujemy niezbędną dawkę humoru, w sam raz dla ojców i ich dzieci. Święto powstało jako odpowiedź na Dzień Matki i ma być wyrazem szacunku i wdzięczności, twórcy memów dostrzegają w nim jednak dodatkowy potencjał. Oto najlepsze memy o Dniu Ojca, tatusiach i ich dzieciach. Miłość ojcowska bywa szorstka? Zobaczcie, co na ten temat myślą internauci.

Znakomita informacja dla lubiących aktywność fizyczną

Wałbrzyscy policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego, który kilka godzin wcześniej ukradł samochód osobowy marki BMW. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Przy nim oraz jego znajomej funkcjonariusze znaleźli także narkotyki.

Pogoda jest całkiem niezła. Jeśli chcecie poplażować gdzieś na słońcu, na świeżym powietrzu, to może wybierzecie się nad zalew w Starych Bogaczowicach. Z Wałbrzycha to bardzo niedaleko, a jest spokojnie, cicho. Ludzi tam niewiele, co podczas epidemii jest z pewnością zaletą. Kto zechce może np. pomoczyć nogi w wodzie. Można też powędkować, bo w zalewie roi się od ryb.