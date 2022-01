Przegląd prasy 18.01.2022 Wałbrzych. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Dzieci z powiatu wałbrzyskiego dołączyły do akcji Murem za polskim mundurem. Kartki, które napisały z życzeniami dla żołnierzy strzegących wschodnią granicę kraju, ozdobiły kuchnię polową i uprzyjemniają czas żołnierzom. Mundurowi otrzymali też paczki od pracowników starostwa i samorządowców. Twarzą akcji w powiecie wałbrzyskim został Grześ Borensztajn z Głuszycy. Jak mówi jego mama, to najmłodszy żołnierz w okolicy!

Dzisiaj do godz. 16.00 obowiązuje w Wałbrzychu i całym regionie ostrzeżenie meteorologiczne przed śnieżycami i ulewami oraz wichurą, której porywy mogą sięgać 115 km/h. W języku meteorologów, to co dzieje się za oknem, to "formacja liniowa z wbudowaną linią szkwałową". W Wałbrzychu wichura zerwała dach w budynku przy ul. Orkana.

Wałbrzych znalazł się wśród 10 miast z największą liczbą dni z opadami śniegu w miesiącu w sezonie zimowym. Ranking oparto na podstawie analizy średniej liczby dni z opadami śniegu w każdym miesiącu w dużych miastach Polski w latach 2009-2021. Dane pozyskano ze strony worldweatheronline.com i przeanalizowano okres od grudnia do marca. Rankig opracowała firma Holidu, która prowadzi czołową metawyszukiwarkę obiektów wakacyjnych na świecie. Zobaczcie, które polskie miasta znalazły się obok Wałbrzycha!