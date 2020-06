Przegląd prasy 18.06.2020 Wałbrzych, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06.2020, w Wałbrzychu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jest decyzja PZPS. W sezonie 2020/2021 w II lidze nie zabraknie siatkarzy z Wałbrzycha!”?

📢 Uwaga! W Wałbrzychu ruszyły darmowe szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego W przychodni przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu rusza akcja szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), 📢 Zniknie Tesco na Podzamczu, w Szczawnie-Zdroju i regionie. Będzie Netto! Markety Tesco ostatecznie znikają z Polski. W ich miejscu pojawią się sklepy Netto. Salling Group, czyli spółka która jest właścicielem Netto Polska poinformowała właśnie o zawarciu porozumienia z Tesco. Netto będzie spadkobiercą wszystkiego, co zostało po Tesco w Polsce, w tym sklepów i magazynów. 📢 33-latek, który zabił 19 kaczątek skazany! Pójdzie do więzienia? W świdnickim sądzie rejonowym zapadł wyrok w sprawie mężczyzny, który rok temu w Rogoźnicy (gmina Strzegom) zabił 19 maleńkich kaczek. Zrobił to w bestialski sposób. Kaczki wyjmował z klatki rzucał pojedyńczo na ziemię i rozdeptywał. 33-letni Tomasz Ś. ma za to spędzić w wiezieniu rok! To surowy wyrok, zgodny z oczekiwaniem prokuratury.

📢 Menelowe plus, beton i mucha, czyli MEMY po debacie prezydenckiej. Internauci komentują debatę w TVP Wczorajsza debata prezydencka 2020 w TVP obrodziła... w MEMY. Zarówno eksperci, jak i internauci krytykują niski poziom debaty, tendencyjne pytania nie mające nic wspólnego z obecną sytuacją w kraju. Dla wielu jednak debata prezydencka była źródłem śmiechu, choć nieraz gorzkiego. Wzbudzonym emocjom ujście dają memy o debacie prezydenckiej. Co zapamiętamy najlepiej? Największym hitem debaty wydaje się być Menelowe Plus Stanisława Żółtka, ale nie przeszliśmy bez emocji także obok muchy na włosach Waldemara Witkowskiego czy "betonu" Mirosława Piotrowskiego. Zobaczcie najlepsze memy z debaty! 📢 Tomasz Komenda znalazł miłość swojego życia. Kim jest Ania, jak się poznali? [FILM] Tomasz Komenda, niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgosi z Miłoszyc pod Wrocławiem, spędził za kratami 18 lat. Dziś wiadomo, że niewinnie. Przed Sądem Okręgowym w Opolu toczy się postępowanie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszny wyrok. Jak Tomasz Komenda ułożył sobie życie na wolności? Jak radzi sobie z traumą po pobycie w więzieniu. Gdzie poznał swoją dziewczynę? Zobaczcie reportaż UWAGA TVN. 📢 Piotr Rachwalski nie jest już prezesem wałbrzyskiego Aqua-Zdroju Rada Nadzorcza Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Aqua-Zdrój" podjęła uchwałę o odwołaniu Piotra Rachwalskiego prezesa zarządu spółki

Wybory 2020: zadaj pytanie kandydatom na prezydenta