Przegląd prasy 19.01.2022 Wałbrzych. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Okolice Karczmy Góralskiej nad niewielkim zalewem w Dziećmorowicach to wyjątkowo urocze miejsce na zimowy spacer. Zachwyciły także panią Marzenę z Wrocławia, która właśnie po 16 latach pracy we Włoszech zamieszkała w Wałbrzychu. - Wcześniej nie miałam zbyt wielu okazji, by zwiedzać okolice Wałbrzycha i w ogóle Dolny Śląsk. Teraz staram się to nadrobić, bo mieszkamy w wyjątkowo pięknym miejscu - mówi nam pani Marzena, zauroczona także Dziećmorowicami i okolicą Karczmy Góralskiej. - Przyroda to skarb droższy od złota. A w niej urok, poezja, piękno, spokój, prostota - zauważa pani Marzena. Zobaczcie zdjęcia i wybierzcie się.