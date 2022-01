Przegląd prasy 20.01.2022 Wałbrzych. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Od początku tego roku nagrania z przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Żeromskiego w Wałbrzychu, który przez 24 godziny na dobę jest monitorowany kamerami, trafiają do wałbrzyskiej komendy. Tylko w ostatnim tygodniu funkcjonariusze otrzymali informację o ponad 80 wykroczeniach popełnionych w tym miejscu przez kierujących jak i pieszych. Przypominamy, że od nowego roku kara za tego typu naruszenia przepisów to 2 tysiące złotych! Nieostrożne wejście oraz wjazd pojazdem na przejazd kolejowo-drogowy może przecież zakończyć się wypadkiem, często nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Okolice Karczmy Góralskiej nad niewielkim zalewem w Dziećmorowicach to wyjątkowo urocze miejsce na zimowy spacer. Zachwyciły także panią Marzenę z Wrocławia, która właśnie po 16 latach pracy we Włoszech zamieszkała w Wałbrzychu. - Wcześniej nie miałam zbyt wielu okazji, by zwiedzać okolice Wałbrzycha i w ogóle Dolny Śląsk. Teraz staram się to nadrobić, bo mieszkamy w wyjątkowo pięknym miejscu - mówi nam pani Marzena, zauroczona także Dziećmorowicami i okolicą Karczmy Góralskiej. - Przyroda to skarb droższy od złota. A w niej urok, poezja, piękno, spokój, prostota - zauważa pani Marzena. Zobaczcie zdjęcia i wybierzcie się.

Zobaczcie gdzie w Wałbrzychu można zrobić fajny tatuaż. Jest tu kilka takich miejsc. Prezentujemy te, które polecają internauci w wyszukiwarce Google. W skali do 5 uzyskały od nich bardzo wysokie oceny. Ale rzeczywiście nasi tatuażyści to prawdziwi artyści. Zobaczcie, możecie wybierzecie, któreś studio tatuażu.

Zdjęcia w galerii są tylko ilustracyjne. Nasi tatuażyści robią na ciele nie gorsze obrazki, a może nawet lepsze.