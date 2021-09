Przegląd prasy 21.09.2021 Wałbrzych, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Prasówka Wałbrzych 21.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Czego mieszkańcom Wałbrzycha brakuje w naszym mieście? Takie pytanie zadaliśmy wałbrzyszanom kilka dni temu. Choć miasto bardzo zmieniło się przez ostatnie lata i żyje się w nim lepiej, to jednak wałbrzyszanie wciąż zazdroszczą mieszkańcom innych miast wielu rzeczy, nie tylko atrakcji. Zobaczcie, czego brakuje mieszkańcom Wałbrzycha do wygodnego i bardziej szczęśliwego życia w mieście. Na co czekają i o jakim mieście marzą.