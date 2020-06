Przegląd prasy 22.06.2020 Wałbrzych, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Wałbrzych 22.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kompozytor i producent muzyczny Zbigniew Preisner oskarżył sztab Andrzeja Dudy o bezprawne wykorzystanie piosenki „Miejcie nadzieję” w trakcie wiecu wyborczego w Krakowie. Szybko okazało się, że to nieprawda, ponieważ piosenkę zagrali przeciwnicy prezydenta. Preisner przeprosił, twierdzi, że został wprowadzony w błąd przez "Gazetę Wyborczą".

Nie dojedziemy do kościoła Św. Anny i do okolicznych domów na Szczawienku. Prowadząca do tego miejsca droga jest nieczynna z powodu remont mostu na starej części ulicy Wieniawskiego. Ekipy remontowe rozebrały starą konstrukcję przeprawy. Obecnie wzmacniane są fundamentu konstrukcyjne mostu. Planowany koszt prac to około 750 tys. złotych. Dojazd do osiedla jest możliwy przez wybudowaną prowizoryczną drogę z alei Podwale przez ulicę Łączną. Prace będą trwały do października 2020 roku.