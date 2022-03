Przegląd prasy 23.03.2022 Wałbrzych. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Maluchy z przedszkola językowego Chatka Małolatka II odwiedziły dzisiaj pijalnię wód w Szczawnie-Zdroju. Termin wycieczki nie był przypadkowy. We wtorek, 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. I dzieci miały okazję spróbować wspaniałych, szczawieńskich wód.

– Radości było co niemiara, wszyscy byli zachwyceni, bo dopisała też pogoda – mówi Iwona Puszkar, dyrektor przedszkola. Dodaje, że na wyprawę do uzdrowiska wybrały się niemal wszystkie grupy z jej przedszkola, z wyjątkiem jednej – najmłodszej.

W ostatnich dniach w Szczawnie-Zdroju i w pijani tego typu odwiedzin było więcej. Wczoraj mieliśmy pierwszy dzień wiosny, dzisiaj Dzień Wody. Zaglądały tu zatem grupy uczniów szkół podstawowych i przedszkolaki.