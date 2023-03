Przegląd prasy 24.03.2023 Wałbrzych. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Taki zezowaty miś, czy drewniane kręgle w czasach naszego dzieciństwa były standardem, a auto marki Polonez na baterie, dziecięca maszyna do szycia, czy włochaty skaczący pająk były przedmiotem marzeń pokolenia X i boomersów wychowanych w PRL-u. Zobaczcie, ile teraz kosztują takie zabawki, których poszukują kolekcjonerzy. To aktualne oferty z Dolnego Śląska.

Dolny Śląsk to jeden najdynamiczniejszych regionów w Europie, który otrzymał niedawno ponad 2 mld euro środków europejskich. W co teraz powinien inwestować? Co ze strategią zrównoważonego rozwoju? Rozpoczęło się Dolnośląskie Forum Gospodarcze.