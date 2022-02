Przegląd prasy 25.02.2022 Wałbrzych. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

W naszym cyklu prezentacji aktualnych zdjęć wałbrzyskich ulic przyszedł czas na ulicę Izerską. Wielu wałbrzyszan może nie wiedzieć gdzie znajduje się ta ulica. Izerska bowiem do 2017 roku była ulicą Hanki Sawickiej. Ta ulica w dzielnicy Sobięcin zmieniała resztą często nazwę. Przed II wojną światową była to Grubenweg, później Feldweg i Heydtweg. Tuż po wojnie została przemianowana jeszcze na Jasną. Teraz to Izerska i zmieniła się tam ostatnio nie tylko nazwa. Kamienice, domki są przeważnie porządnie wyremontowane. Kto uwąża, że Sobięcin to dzielnica ruin, powinien się tam wybrać – zmieni zdanie. Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała Izerska w czwartek, 24 lutego 2022 roku.