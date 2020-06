Przegląd prasy 26.06.2020 Wałbrzych, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Od pierwszego lipca obowiązywać będzie nowa matryca VAT. Wiąże się to z tym, że za niektóre produkty przyjdzie nam zapłacić więcej, a za niektóre mniej. Co podrożeje od lipca 2020?

Tylko do maja tego roku, miasto zleciło, by zastrzelić dwa razy więcej dzików niż w całym ub. roku. To i tak nie rozwiązuje problemu, bo dziki czują się w mieście, jak u siebie. Na Piaskowej Górze rządzą. Zobaczcie ostatnie filmiki i zdjęcia, które dostaliśmy. Gromada dzików zrobiła sobie stołówkę przy śmietnikach.

Nadszedł weekend, do tego mamy początek wakacji. Według prognoz pogoda ma być w najbliższym czasie bardzo ładna. Warto może zatem wybrać się na Trójgarb. Okolica jest piękna, panorama w wieży widokowej zachwyca. Na dowód prezentujemy troche zdjęć z takiej wycieczki.

Przypomnijmy, że wieża to konstrukcja o wysokości 27,5 metra. Do jej wybudowania zużyto aż 67 ton stali, do tego około 60 kubików drewna i trochę betonu (50 – 60 kubików).

Jest najwyższym takim obiektem w tej części Sudetów. Z jej szczytu, przy dobrej widoczności znakomicie widać np. budynek Sky Tower we Wrocławiu. Konstrukcja nie dość, że jest najwyższa w okolicy, to ma nietypowy kształt. Wzniesiono ja na podstawie trójkąta, z wysuniętymi platformami widokowymi.