Przegląd prasy 26.12.2021 Wałbrzych. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Każdego dnia setki aut mija okazały budynek straży pożarnej przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu. Zaglądają tam tylko upoważnione osoby, albo tak zwani interesanci. Co jest za murami jednostki? Jak budynek wygląda w środku i co na co dzień robią tam strażacy, kiedy nie gaszą pożarów? Po Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu oprowadził nas starszy kapitan Tomasz Kwiatkowski.