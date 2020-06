Przegląd prasy 4.06.2020 Wałbrzych, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06.2020, w Wałbrzychu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim – pięknie także wieczorem i po deszczu”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim – pięknie także wieczorem i po deszczu Nad Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim w gminie Walim warto wybrać się też późnym popołudniem czy nawet wieczorem i po deszczu. Zajrzeliśmy tam właśnie o takiej porze. Zapora, kładka w oddali zamek Grodno. Snujące się nad tym wszystkim mgły. Jest tam po prostu pięknie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Oto niebezpieczne miejsca w Wałbrzychu. Nie idźcie tam w pojedynkę! Zapytaliśmy zaprzyjaźnionych policjantów o najniebezpieczniejsze miejsca w Wałbrzychu. Ponieważ policja nie prowadzi statystyk dotyczących przestępstw w konkretnych miejscach, zapytaliśmy o własne doświadczenia. Niebezpieczeństw wskazali nam sporo. To nie tylko miejsca, gdzie można zostać napadniętym, ale także miejsca, w których kierowcy nie zważają na pieszych, czy miejsca, w których można na nas runąć ściana budynku albo gdzie można się utopić. Zobaczcie i uważajcie.

📢 Wałbrzych: Magiczna łąka jest hitem ostatnich dni (ZDJĘCIA) Strona „ Pogodny Wałbrzych" jako pierwsza zamieściła zdjęcia niezwykłej łąki pomiędzy Sobięcinem a Białym Kamieniem. Od tego dnia zatrzymują się tu dziesiątki samochodów z chętnymi do zrobienia sobie selfie w niezwykłym otoczeniu. Zobaczcie zdjęcia magicznego kawałka Wałbrzycha. Prasówka 4.06 Wałbrzych: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wałbrzychu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wakacje za granicą podczas epidemii koronawirusa. Dokąd będzie można pojechać? [LISTA KRAJÓW] W ciągu kilku najbliższych dni rząd ma ogłosić złagodzenie zakazu przekraczania granicy. Już od miesiąca do Polski bez kwarantanny mogą wjeżdżać osoby pracujące w Unii Europejskiej. Teraz zgodę dostaną także turyści. Być może stanie się to już od 15 czerwca. Do jakich popularnych wśród turystów krajów będzie można wyjechać? Jakie obowiązują tam dziś restrykcje i zasady?

📢 Dworzec Wałbrzych Centrum. Zobacz jak wyglądają perony centrum przesiadkowego (ZDJĘCIA) Tylko u nas możecie zobaczyć z bliska perony najnowszego dworca w Wałbrzychu. 📢 Poszukiwany sprawca rozboju. Zdjęcia mają pomóc go odnaleźć Policja z Wałbrzycha publikuje kolejne zdjęcia z wizerunkiem poszukiwanego, podejrzewanego o popełnienie przestępstwa. Tym razem chodzi o młodego mężczyznę, który 24 kwietnia około godziny 21.30 miał dokonać rozboju na małoletnim mieszkańcu naszego miasta. Groził mu i ukradł rower o wartości tysiąca złotych.

Na udostępnionych przez policjantów Komisariatu Policji II w Wałbrzychu zdjęciach widać młodego mężczyznę (w jaśniejszej kurtce w czapce z daszkiem) podejrzewanego o dokonanie przestępstwa, który chwilę przed zdarzeniem wysiada z autobusu komunikacji miejskiej na przystanek. Agresor jechał linią A od strony Podgórza. Policjanci apelują do osób, które rozpoznają sprawcę tego czynu lub mają jakąkolwiek wiedzę nt. zdarzenia o zgłoszenie się bezpośrednio do Komisariatu Policji II w Wałbrzychu przy ul. Psie Pole 7 lub o kontakt telefoniczny całodobowo z dyżurnym jednostki pod numerem telefonu 47 87-51-332

📢 Wałbrzych otworzy basen testowo! Ruszają kryty i odkryty basen w Świebodzicach. Otwiera się Strzegom i Głuszyca! Dobre wiadomości dla wszystkich miłośników pływania i opalania nad brzegiem basenu. Po przerwie w działalności spowodowanej epidemią koronawirusa otwiera się aquapark w Świebodzicach. Ale uwaga, tamtejszy OSIR zdecydował się także na otwarcie odkrytego basenu! Podobnie jest w Strzegomiu. W Wałbrzychu jedna pływalnia zostanie otwarta testowo, więcej szczegółów pod zdjęciami. 📢 „Ostatni Górnik" powinien być symbolem i kolejną atrakcją turystyczną Wałbrzycha! [ZDJĘCIA] Na Placu Magistrackim w centrum Wałbrzycha może niebawem stanąć figura górnika

📢 Nowego basenu na razie nie ma, a po starym pozostała ruina W zapomnienie odchodzi kultowy kiedyś basen przy ul. Bystrzyckiej w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu. Był ostatnio jedynym takim w mieście, ale w 2014 roku z powodu złego stanu technicznego został zamknięty. Nieczynny zatem od kilku lat obiekt wystawiono na sprzedaż (na razie nic z tego nie wynikło). W Wałbrzychu są już plany budowy nowego, nowoczesnego, otwartego basenu. Miałby powstać przy ul. Ratuszowej. Jednak wobec pandemii, która nie tylko ogranicza możliwości korzystania z takich miejsc, ale rujnuje też gospodarkę, trudno chyba przewidzieć czy i kiedy ta inwestycja dojdzie do skutku. A po basenie przy ul. Bystrzyckiej pozostała ruina.

📢 Głogowski celebryta skazany przez sąd. Za co? Głogowski celebryta został skazany przez sąd. Sędzia nie miał wątpliwości, że Gabriel S. jest winnym umyślnego przebicia opon w samochodzie należącym do innego mieszkańca Głogowa. 📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów. 📢 Uwaga! Noga z gazu – dzisiaj akcja „Prędkość” Wałbrzyska drogówka prowadzi dzisiaj akcję „Prędkość”. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu od samego rana zaczęli na terenie miasta i powiatu działania prewencyjno-kontrolne, zwracając szczególną uwagę na kierujących rażąco przekraczających prędkość (zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych). Przypominamy, że za przekroczenie dopuszczalnej prędkości taryfikator przewiduje grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie do 500 złotych. Kierującemu naliczane są także punkty karne w zależności od skali przewinienia.

📢 Zmarł za szpitalem, choć na SOR przywiozła go karetka. Winnych nie ma, prokuratura czeka na opinię biegłych Prokuratura Rejonowa w Świdnicy przedłużyła śledztwo dotyczące śmierci 33-letniego Igora, który rok temu zmarł na tyłach szpitala Latawiec w Świdnicy. Dzień wcześniej mężczyznę na Szpitalny Oddział Ratunkowy przywiozła karetka pogotowia. Uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Mówił, że kilka dni wcześniej został uderzony gałęzią drzewa. 📢 Powstaje nowa szkoła i przedszkole w Szczawnie-Zdroju (ZDJĘCIA) Do 2023 roku w Szczawnie-Zdroju powstanie nowoczesny budynek zespołu szkolno-przedszkolnego. Jest on budowany obok hali sportowej i nowej pływalni „Delfinek”. Będzie to jeden z najnowocześniejszych kompleksów tego typu w naszym regionie. 📢 Obwodnica Wałbrzycha. Pierwsza warstwa asfaltu na odcinku ulicy Kolejowej (ZDJĘCIA) Zobacz zdjęcia z wylewania nawierzchni bitumicznej obwodnicy Wałbrzycha na wysokości ulicy Kolejowej. Jest to tzw. nawierzchnia podbudowy. W niedługim czasie na ten odcinek drogi zostanie skierowany tymczasowo ruch kołowy z ulicy Kolejowej. Ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni zostanie wykonane na całej długości trasy przed planowanym zakończeniem budowy.

📢 Kiedyś był tam szpital. Budynki na Gaju od kilkunastu lat stoją puste Wygląda na to, że budynki po szpitalu w wałbrzyskiej dzielnicy Gaj mogą stać opuszczone aż runą. Nie ma bowiem pomysłu (i środków) na zagospodarowanie ich i nie ma chętnych do kupienia ogromnego, starego obiektu. Szpital został bowiem wybudowany w 1895 roku. Po II wojnie światowej przez kilka lat był lazaretem Armii Czerwonej. Później został przekształcony na szpital ginekologiczno-położniczy. W 1979 placówka była już Specjalistycznym Zespołem Opieki nad Matką i Dzieckiem. Liczba rodzących się dzieci jednak spadała i szpital zaczął podupadać. W końcu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o jego likwidacji i na początku XXI wieku obiekt opustoszał.

Podejmowano już kilka razy próby sprzedania go (ostatnio chyba w 2018 roku) ale bez skutku.

Obiekt niszczeje, ale zanim runie może potrwać, bo to solidna XIX wieczna budowla. Jest niby pilnowany, jednak wobec tego, że znaczna część ogrodzenia bardzo dużego terenu przestała właściwie istnieć, dostanie się tam niepowołanych gości jest proste.

Znamy nowy termin wyborów prezydenckich