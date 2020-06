Przegląd prasy 5.06.2020 Wałbrzych, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Jeden z naszych Czytelników udostepnił nam część swojego zbioru starych, przedwojennych pocztówek. Prezentujemy kilkadziesiąt z nich. Widać na nich obrazki ze Szczawna-Zdroju, a właściwie wtedy - Bad Salzbrunn. Większość miejsc zmieniła się bardzo. Niektórych domów już nie ma, innych jeszcze nie ma. Ale jeśli dobrze przyjrzeć się, to można rozpoznać okolice. Zobaczcie sami.

Po godzinie 17, na ulicy Strzegomskiej doszło do groźnego wypadku. Samochód Chrysler Voyager uderzył w tył Opla Astrę. Wypadek miał miejsce na prostym odcinku drogi między granicą miasta a skrzyżowaniem z ulicą Orkana. Na razie nie są znane przyczyny wypadku oraz liczba poszkodowanych.

Dwaj księża z kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia przy ulicy Wittiga we Wrocławiu mają koronawirusa. Wśród zakażonych jest proboszcz prowadzonej przez redeptorystów parafii. Zakażeni mogą być też wierni, którzy uczestniczyli w nabożeństwach w kościele. Rząd - przypomnijmy - zniósł wszelkie limity dotyczące liczby osób przebywających w świątyniach, a arcybiskup wrocławski wycofał dyspensę pozwalającą na uczestniczenie w mszach za pośrednictwem telewizji, internetu i radia.

W piątek, 6 czerwca pracownicy Mieroszowskiego Centrum Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie i tamtejszego Urzędu Miejskiego otrzymali 20 przyłbic ochronnych. Zostały one wykonane w ramach projektu „Partnerstwo dla wolontariatu” realizowanego przez Fundację „Merkury” we współpracy w Politechniką Wrocławską. Bezpłatnie przekazane przyłbice trafią do osób zaangażowanych w wybory prezydenckie 2020 r.

Od otwarcia najnowszego i najładniejszego osiedla przy ulicy Husarskiej minęło około 2 lat. Do chwili obecnej mieszkańcy nie mogą się doczekać normalnej drogi dojazdowej do osiedla. W czasie opadów deszczu miejsce to zaczyna przypominać drogi w Amazonii. Jak długo jeszcze mamy czekać ? - pytają.

Kociarze wiedzą, że za miłość kotów płaci się dużo. Te tajemnicze i wymagające zwierzęta potrzebują sporo troski i uwagi, chociaż niekiedy przede wszystkim łakną spokoju, dużej przestrzeni. Trudno o koci afekt, to zwierzęta dumne i samoświadome. Niezmiennie jednak fascynują i przyciągają wzrok. Niekiedy jednak za tę fascynację trzeba sporo zapłacić. Ile kosztują najdroższe rasy kotów?