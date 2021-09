Przegląd prasy 7.09.2021 Wałbrzych, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Blisko pół tony śmieci posprzątali w Zagórzu Śląskim pracownicy – wolontariusze Leroy Merlin w Świdnicy w ramach 28 Akcji Sprzątanie świata – Polska. Wśród nich było też sporo niebezpiecznych odpadów. To nie pierwsza taka akcja w tym miejscu. Liczą się każde ręce do pracy.

Jaka pogoda we wrześniu 2021? Jeśli nurtuje Was, czy jeszcze wrócą ciepłe dni, zajrzyjcie do naszej galerii. Ostatnio jest chłodniej, niż w wakacje, choć weekend mieliśmy na Dolnym Śląsku całkiem ładny. Przez większość tygodnia pogoda będzie podobna: ciepłe dni i chłodne noce. Niestety, będą też deszcze, burze, a nawet przymrozki. Sprawdźcie, co mówi prognoza pogody IMGW na 6-12 września 2021.

W Boguszowie-Gorcach, a dokładnie w dzielnicy Kuźnice, tak wymalowano przejście dla pieszych, że pasy sprawiają wrażenie jakby wystawały ponad powierzchnię jezdni. Trójwymiarowe pasy powstały na bocznej, wąskiej uliczce – Kopernika, tuż obok szkoły. Nie ma tam raczej zagrożenia, że jakiś jadący szybko kierowca zacznie gwałtownie hamować stwarzając niebezpieczeństwo. Ale niektórzy mogą być zaskoczeni.