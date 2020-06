Przegląd tygodnia w Wałbrzychu, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Przegląd tygodnia Wałbrzych od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę 13 czerwca, późnym popołudniem doszlo do kolizji z udziałem dwóch samochodów na ul. Andersa w Wałbrzychu. Prawdopodobnie kobieta wyjeżdżająca toyotą z podporządkowanej drogi, wymusiła pierwszeństwo i doprowadziła do zderzenia z jadącą głowną ulicą półcieżarówką. Ruch był utrudniony przez ponad dwie godziny. Prawopodobnie też nikomu nic poważnego w tym zdarzeniu się nie słało. Ucierpialy mocno samochody. To jednak informacja nieoficjalna. Kiedy poznamy szczegóły dotyczące zdarzenia natychmiast je podamy. Teraz prezentujemy zdjęcia nadeslane przez Czytelnika. .

Rafał Trzaskowski na Dolnym Śląsku. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP zaczął wizytę w naszym województwie od spotkania z mieszkańcami regionu. Na placu Magistrackim zjawiły się setki osób Trzaskowski mówił m.in. o tym jak ważne jest zaprzestanie dzielenia Polaków.