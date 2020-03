Przez wiele lat kreowała pozytywny wizerunek wałbrzyskiej Policji

Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu kom. Krzysztof Lewandowski wraz z zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu podinsp. Mariuszem Kucharczykiem podziękowali za wieloletnią służbę nadkom. (już w stanie spoczynku) Magdalenie Korościk. Emerytowana funkcjonariuszka przez ostatnie 12 lat była specjalistą w zespole komunikacji społecznej i dbała o pozytywny wizerunek wałbrzyskiej Policji.

Doświadczona policjantka swoją przygodę z mundurem zakończyła po 24 latach. Od 1996 roku pełniła służbę w gmachu Izby Dziecka w Wałbrzychu. 4 lata później trafiła do Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, gdzie została specjalistą ds. nieletnich. Po kolejnych 8 latach przeniosła się do zespołu komunikacji społecznej, gdzie zajmowała się profilaktyką społeczną, promowaniem zawodu policjanta, organizowaniem debat, a także uroczystości policyjnych, a co najważniejsze, kreowaniem pozytywnego wizerunku naszej formacji.