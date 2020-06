Przy Aqua Zdroju powstaje parking dla kamperów

Od lipca przy wałbrzyskim Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój zacznie funkcjonować parking dla kamperów i przyczep kempingowych. – Chcemy poszerzać ofertę o elementy, które nie wymagają większych nakładów - wyjaśniają w Centrum. Obserwują co dzieje się ostatnio na tzw. rynku i zauważyli, że znaczaco wzrosło zainteresowanie turystyką z wykorzystaniem właśnie camperów. Chcieliby przyciągnąć turystów do siebie. Zatem tworzą parking z miejscem dla dziesięciu pojazdów. Docelowo jednak tych miejsc może być więcej. Aktualnie prowadzone są prace, żeby przyjezdnym, korzystającym z parkingu zapewnić dostęp do wody i prądu.

Abonament RTV nie będzie ściągany od dłużników? Wideo