Przybył bezpłatny internet w 13 punktach w mieście [ZOBACZCIE GDZIE]

W Wałbrzychu przybyło kilkanaście punktów z bezpłatnym dostępem do internetu. Dobiegła bowiem końca realizacja kolejnego projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej. – To projekt, którego nie widać, tak jak widać wyremontowane drogi czy kamienice. Ale ma on wpływ na jakość życia w mieście – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Przedsięwzięcie realizowane z Komisją Europejską o wartości 50 tysięcy złotych (15 tysięcy euro) zostało w całości sfinansowane ze środków partnera w ramach programu WiFi4EU.

Teraz na telefonie, tablecie, komputerze lub innym urządzeniu z dostępnych sieci należy wybrać sieć o nazwie “WiFi4EU”. A prędkość to 30Mbits. Po wybraniu nazwy pojawi się w przeglądarce strona z informacją powitalną oraz polem, gdzie należy wpisać adres e-mail, jako identyfikator dla użytkownika, aby skorzystać z sieci.

– Prędkość jest wystarczająca do oglądania filmów w dobrej jakości i na przykład wysyłania jednocześnie e-maili – zapewniają w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Dodają, że działająca dotychczas darmowa sieć w centrum miasta jest nadal dostąpna.

Teraz po prostu przybyło 13 punktów z bezpłatnym WiFi.