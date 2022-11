Przyjechał do straży pożarnej w Wałbrzychu z nietypowym problemem. Co na to strażacy?

6 listopada przed godz. 14 do strażaków z wałbrzyskiej JRG-1 w Śródmieściu przyszedł 16-latek z nietypową kontuzją.

- Młody człowiek uskarżał się, że nie może ściągnąć z palca obrączki ze stali szlachetnej. Palec mu spuchł i obrączki nie można było ściągnąć - wyjaśnia Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy KM PSP w Wałbrzychu.

Co ciekawe, nastolatek - jak relacjonował ratownikom - początkowo próbował uzyskać pomoc w szpitalu, jednak lekarze odesłali go do strażaków.

- Strażacy mu tę obrączkę ściągnęli przy użyciu narzędzi - dodaje nasz rozmówca

.

Zastanawiające, że problemy z obrączkami zwykle występują w weekend... Przypominamy podobny przypadek