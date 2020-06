Przyjechał do znajomego do domu, pobił go, a później chciał, żeby ten odwołał zeznania

Policjanci z Boguszowa-Gorc zatrzymali 30-latka, który pobił znajomego, a później chciał na nim wymusić odwołanie zeznań. Zaczęło się od tego, że 21 maja podejrzany przyjechał do Unisławia Śląskiego do starszego od siebie o dziewięć lat mężczyzny. Pobił go w jego mieszkaniu, bo myślał, że ten wskazał go jako sprawcę przestępstwa popełnionego na terenie gminy Mieroszów. Od tego momentu 30-latek ukrywał się przed policją. We wtorek, 26 maja postanowił jednak ponownie odwiedzić swoją ofiarę sprzed kilku dni. Tym razem zagroził 39-latkowi, że jeśli nie odwoła zeznań dotyczących pobicia, to go zabije. Policjanci z Boguszowa-Gorc ustalili jednak miejsce pobytu podejrzanego i w miniony piątek zatrzymali go w Szczawnie-Zdroju. Mężczyzna został aresztowany na najbliższe dwa miesiące, a grozi mu pięć lat pobytu za kratkami. Na razie funkcjonariusze zabezpieczyli od niego na poczet przyszłej kary dwa tysiące złotych.

